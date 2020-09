La programación de la primera fecha del torneo de Segunda División

Este miércoles 16 de septiembre arranca el torneo de la Segunda División, tercera categoría de nuestro fútbol profesional, con el duelo entre Deportes Recoleta y San Antonio Unido.

Revisa la programación de la fecha inicial:

Miércoles 16 de septiembre

- Deportes Recoleta vs. San Antonio Unido, 12:00 horas, Estadio "Nicolás Chahuán"

- Fernández Vial vs. Deportes Iberia, 16:00 horas, Estadio "Ester Roa"

- Colchagua CD vs. Deportes Concepción, 17:00 horas. Estadio El Teniente.

Jueves 17 de septiembre

- Deportes Colina vs. Independiente de Cauquenes, 12:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

- Deportes Vallenar vs. Lautaro de Buin, 12:00 horas, Estadio La Portada.

Pendiente de programación: Deportes Linares vs. General Velásquez.