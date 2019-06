Presidente de Naval: Si me van a invitar como sparring, no me gusta mucho

El presidente de Naval, Fernando Rojas, habló antes de reunirse con el mandamás de la ANFP, Sebastián Moreno, y con Gamadiel García, del Sifup, para buscar una solución a la paralización que afecta al fútbol profesional chileno.

Rojas explicó que espera llegar a una solución y aunque se mostró dispuesto a ceder en algunas exigencias, planteó que no es viable jugar la Segunda División como invitado.

"Me perece una salida intermedia, pero soy hincha de mi club y como tal, no me gusta. Como presidente, te digo que es razonable. Hay un sí y no, pero creo que en la esencia del fútbol, la competencia es clave", dijo el mandamás del cuadro de Talcahuano.

"Si me van a invitar como sparring, no me gusta mucho", añadió.

"Esperamos que hoy lleguemos a acuerdo. Depende de las voluntades con todas las partes. Nosotros tenemos un tema claro hace un rato, y dependemos de la voluntad que tenga la ANFP, y esperemos que se limen todas asperezas, que nadie gane al 100 por ciento, que todo perdamos un poco, porque nunca pretendimos llegar a estas consecuencias. Fue demasiado lejos", expresó.