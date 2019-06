Técnico de Naval presentó su renuncia: Esto es nefasto y no es lo ideal para el club

Patricio Almendra explicó, tras la decisión de la ANFP, que no hay motivación en no poder luchar por el ascenso en Segunda División.

La ANFP decidió reintegrar a Naval como invitado en el torneo de la Segunda División, regularizando la situación laboral de los jugadores, pero dejando al club sin la chance de luchar por el ascenso. Por ese motivo, el técnico Patricio Almendra presentó su renuncia al equipo de Talcahuano.

"No siento que sea lo ideal. Si bien se ganó en el lado laboral, también hay un tema deportivo que se deja fuera. Programaciones, campeonato y se piensa en otras cosas y no la esencia, que es la competencia", explicó a medios locales el entrenador.

En esa línea, comentó que "no hay una motivación de mi parte, ni la fuerza para estar con los jugadores de aquí en adelante inventando motivaciones".

"Es muy difícil para mí seguir a cargo de esto. Los jugadores lo entendieron, lo planteé de esta forma, por respeto y la historia que tiene este club, yo no seré parte de esto. Para mí esto es nefasto y no creo que sea lo ideal. Si pensara solo en el suelo, yo feliz. Pero no es lo que quiero para mi vida", cerró.