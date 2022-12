Agüero respondió a tuitero que le pidió que dejara de "dar vergüenza"

El exatacante Sergio Agüero recibió una ácida crítica por parte del tuitero @neutralyobjetiv, quien le dijo que deje de dar vergüenza festejando el título de Argentina en el Mundial, porque "no ganaste nada".

Ante esto, en un ciclo de interacciones con sus seguidores, le respondió con altura de miras y explicando el porqué de sus constantes celebraciones.

"Ya spe, pero para mí sí, porque hacía un año estaba con ellos", escribió en sus publicaciones.

"Son mis compañeros, amigos, todo. Por lo del corazón no pude seguir, pero lo más lindo es que mi corazón fue feliz y eso no me olvidare jamás", completó, refiriéndose a los problemas cardíacos que lo alejaron del fútbol