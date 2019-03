Andrés Calamaro en faceta de columnista de fútbol: "Messi no es el problema"

El destacado músico argentino Andrés Calamaro dejó los versos de lado y se tomó el tiempo de escribir en el diario español El País una columna de opinión sobre la selección Argentina y el papel de Lionel Messi, señalando que el jugador de Barcelona "no es el problema" de la albiceleste, sino la ausencia de un "equipo aguerrido".

"No hay mucho más que explicar, no importa debatir el papel de Messi, hay que pensar en una selección aguerrida en lo táctico y definitiva en las individualidades. El carácter del fútbol del país. Hay que tener un equipo para creer y querer, un once", sostuvo el compositor, remarcando que se necesita "un seleccionado de fútbol, no un contrato con las indumentarias deportivas".

Del mismo modo, apunta a que "las botas de oro son las que más pesan" y "correr o no correr, esa no es la cuestión", precisando que hay alternativas, como "el fútbol sacrificado que practica el Atlético de Diego Pablo (Simeone)".

"Cuando Brasil gana en México '70 es un equipo; cuando ganan Alemania, Inglaterra o Italia, son equipos", agregó.

"Argentina ganó los mundiales con guerreros tácticos; sin Mario Alberto K y sin Diego quizá hubiera sido otra la historia; pero estaban. Jugaron acompañados por nombres que resuenan en el fútbol eterno que refluye el destino de la gloria".

Sin embargo, cerró la columna con esta nota: "El destino refluye, también sus alas negras, en una nación".