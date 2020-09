Angel Di María estalló luego de no ser citado para la selección argentina

El volante de PSG Angel Di María explotó luego de enterarse que no fue considerado por el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, para los duelos que el combinado albiceleste jugará ante Ecuador y Bolivia.

"Si uno se pone en el recambio, (Lionel) Messi, (Sergio) Agüero y (Nicolás) Otamendi no tendrían que estar. Si lo haces, lo haces con todos, no con algunos. Puedes seguir haciendo el recambio, pero tener a algunos...", dijo Di María en entrevista con Mariano Closs en Radio Continental.

"Muchos dicen que ya estoy grande, pero tengo 32 años y sigo corriendo de la misma manera, en cada partido demuestro que no lo estoy, y puedo estar a la altura de Neymar y Mbappé. Si hago todo lo que hago en el club intentando estar en el once para poder jugar un Mundial y Copa América, es difícil entender por qué no estoy convocado. Nunca me dieron la explicación de por qué no me llaman. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar", añadió.

"Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado", complementó.