"Como periodista debes estar informado": La molestia de Higuaín tras pregunta de la selección

El delantero Gonzalo Higuaín expresó cierta molestia ante una pregunta sobre la selección argentina, en plena rueda de prensa en Inter Miami, luego de que se conociera la nómina "albiceleste" para las Clasificatorias.

Higuaín fue tajante y expresó: "con todo el respeto, pero como periodista debes estar informado de que yo dije hace un año que no voy más a la selección, entonces no es que tenga ilusión o no, ya no estoy, siento que no puedo dar más y dije que no iría más".

Además, el "Pipa" se refirió al entrevero que tuvo el pasado fin de semana con jugadores de Philadelphia Union tras fallar un penal y recibir burlas, según su apreciación: "Sentí que fue una falta de respeto y reaccioné... Creo en el fair play. Soy una persona emocional y no podía aceptarlo ni tolerarlo. Cinco jugadores estaban sobre mí, eso es provocación".

El ariete y su club jugarán este sábado contra New York City a partir de las 21:00 horas (00:00 GMT).

Revisa la reacción de Higuaín tras la pregunta: