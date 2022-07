Daniel Passarella: Las malas noticias sobre mi salud me dan risa

El ex defensor de la selección argentina y leyenda de River Plate Daniel Passarella salió al paso de las versiones de prensa que hablan de un deterioro de su salud producto de dos enfermedades neurodegenerativas.

En diálogo con el periodista Alberto Cerruti de La Gazzetta dello Sport, el otrora zaguero comentó que "no estoy enfermo, iré a la Copa del Mundo de Qatar y volveré a Florencia".

"Las malas noticias sobre mi salud me dan risa. Pasé un período triste, solo eso. También me escribió Antognoni (Giancarlo, su amigo y ex compañero en la Fiorentina), yo le he dicho 'tranquilo, Daniel sigue adelante'", añadió quien también brillara en el cuadro violeta.

De hecho desde la propia familia del "Káiser" realizaron una aclaración pública: "Ante la proliferación de diversas noticias que hablan de enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer o la ELA, la mujer y el hijo de Daniel Passarella se muestran dispuestos a desmentir. Al mismo tiempo -agrega el comunicado enviado a los principales medios argentinos- aclaran que Passarella simplemente atraviesa un momento de tristeza con signos de depresión por la situación vivida durante la pandemia", expresó el núcleo del ex DT y presidente del cuadro millonario.