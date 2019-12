DT de la selección argentina: Mi idea es juntar a Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió a la evolución que ha tenido su proceso al mando de la "albiceleste" y dijo que tiene gran parte de su plantel definido para el inicio de las clasificatorias, donde busca materializar el tridente Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez.

Scaloni, en conversación con Fox Sports Argentina, sostuvo que "mi idea es juntar a Messi, Agüero y Lautaro y ponerlos siempre, pero a veces el jugador no llega al 100 por ciento. Además hay que buscar un equilibrio y hay ciertos partidos en donde se necesitan otras cosas, pero la idea es siempre poner a los mejores y estos tipos lo son".

El estratega se mantuvo en la línea de elogiar a Martínez y añadió sobre él que "es el presente y el futuro, estamos muy contentos, el pibe se ganó a pulso estar en la selección y en el lugar donde está, no hay nada que objetar".

Sobre las críticas que recibió en el inicio de su proceso, que aludían a su poca experiencia como entrenador principal, el DT dijo que "no me molestan las críticas, además entre comillas es verdad. Solo había tenido una experiencia en algunos equipos juveniles en España, pero sí hay que valorar la experiencia de haber jugado al fútbol, eso me ayuda".

Finalmente y pensando en las Clasificatorias aseveró que "estos chicos están capacitados, tengo en mente al plantel, con algunos jugadores que no han podido estar por diferentes razones".

"Hemos dado un paso adelante. Recuerdo la Copa América, sobre todo después de la derrota ante Colombia y el entretiempo ante Paraguay, cuando íbamos perdiendo, y la actitud de los jugadores siempre fue positiva, destacando lo bueno y demostrando que están a muerte con el proyecto y eso es gratificante para uno".