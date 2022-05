Emiliano Martínez desmintió estar en duda para el Mundial por lesión

Emilano Martínez, portero de la selección argentina durante gran parte de las Clasificatorias Sudamericanas, desmintió estar en duda por lesión para el Mundial de Qatar 2022, a disputarse entre noviembre y diciembre.

"Dibu" dijo en conferencia de prensa, previa a la Finalissima contra Italia: "La verdad estoy muy bien. Escuchaba decir que capaz me pierdo el Mundial o estoy tres meses afuera. Estoy bien, sólo me perdí un partido para estar bien para mañana. Nada más".

DIBU MARTÍNEZ, desde Wembley: "ESTOY BIEN. He escuchado decir que capaz me pierdo el Mundial o estoy tres meses afuera. Estoy bien, solo me perdí un partido de hace dos o tres años para estar bien para mañana. Nada más". pic.twitter.com/KP3zLS3sJW — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2022

"La verdad que hoy mi familia está en Inglaterra viendo como la gente está cantando y alentándonos desde el centro de Londres y es algo muy lindo. Ganar en el Maracaná siempre dijimos que fue único, no va a haber otra final como esa. Pero después si querés jugar otra final, todo argentino quiere jugar en Inglaterra y salir campeón ahí. Nosotros tenemos algo adentro, lo queremos sacar mañana y no veo la hora de que llegue el partido", cerró.

Los rumores salieron de la boca del relator y periodista de ESPN Mariano Closs este martes: "Hay un jugador que no sé si está comprometido en su presente en relación a la Copa del Mundo. Son todos importantes en la selección argentina, pero este es muy importante. No lo ven practicar bien. Si no se opera no sé cómo llega. Por el tipo de lesión que puede tener tal vez no se desempeña cómoda y libremente. Si es por él se operaría después del Mundial. Me estoy muriendo por decir quién es (se refería a Dibu)".

#ESPNF12 | #ESPNenStarPlus



ALERTA EN LA SELECCIÓN



Atención a la bomba que soltó Mariano Closs sobre un jugador top de Argentina de cara a la Copa del Mundo.



Mirá Fútbol 12 en vivo, acá --> https://t.co/fBEuoSHyvT pic.twitter.com/WzOMkFrF8H — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) May 31, 2022

La Finalissima será este miércoles a las 15:00 horas (19:00 GMT) y podrás seguirlo a través del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.