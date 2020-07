Ex ayudante técnico de Argentina: "No sé si Messi nació en el país adecuado"

Claudio Gugnali, ex ayudante técnico de Alejandro Sabella en la selección argentina, se refirió a las críticas que recibe Lionel Messi cada vez que viste la camiseta albiceleste y apuntó que en su país no le dan el respeto que merece al delantero.

"Yo no sé si Messi nació en el país adecuado, porque no veo que la gente del fútbol lo respeto ni lo disfrute de la manera que habría que hacerlo", declaró Gugnali a una radio trasandina, según consignó TyC Sports.

Además, opinó lo mismo sobre Sabella, quien dejó de ser técnico de Argentina tras perder la final ante Alemania en Brasil 2014.

"No sé si él como entrenador estaba en el país adecuado. Quizás como entrenador de España hoy seguiría siendo el DT. A veces no sabemos cuidar a la gente que sirve y nos damos cuenta que son valiosos cuando no los tenemos más", precisó.

Finalmente, pese a manifestar su respeto y cariño por ese plantel que jugó el mundial, manifestó su malestar por las finales que perdió Argentina ante Chile en la Copa América 2015 y la Copa Centenario 2016.

"Si me alejo del cariño que les tengo, les reprocharía que no hayan ganado las Copas América. Eso sí se les puede reprochar porque ellos ya estaban en un nivel de competencia que en América eran lejos los mejores y no pudieron concretar esas dos copas que se jugaron juntas", cerró.