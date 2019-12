Ezequiel Lavezzi se retiró a los 34 años: Fueron años increíbles de esta historia

El ex seleccionado argentino militó en equipos como París Saint-Germain y Napoli.

El extremo argentino Ezequiel Lavezzi anunció a través de las redes sociales que a sus 34 años se retira del fútbol.

El "Pocho" escribió un mensaje que subió a su cuenta de Twitter en el que señala que "fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón".



"Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino. Con mucha emoción me despido de la etapa más linda que me dio la vida. ¡Fui muy feliz! Un abrazo", cerró.

El atacante trasandino es recordado en nuestro país por formar parte del plantel de la "albiceleste" que disputó las dos finales de Copa América ganadas por la Roja.

Lavezzi militó en clubes como San Lorenzo de Almagro, Napoli, París Saint-Germain y Hebei Fortune de China, en donde finalizó su carrera.