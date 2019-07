Gallardo y quejas de Messi contra la Conmebol: Ahora habrá que cuidarlo más que nunca

El DT de River Plate afirmó que el capitán de Argentina "no debería" hacer este tipo de declaraciones porque "queda expuesto".

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, se refirió a las incendiarias declaraciones de Lionel Messi contra la Conmebol, y afirmó que el delantero "no debería" hablar de ese modo, porque "queda expuesto" y ahora tendrán que "cuidar más que nunca" al capitán de la albiceleste.

"Para mí Messi no lo debería hacer porque la palabra de él es muy significativa y puede generarle un problema. No sé si fue una decisión de él pero más allá de tomar una palabra importante, como que queda expuesto", explicó Gallardo.

"Tampoco lo cuidamos, más allá de que haya sido propia su decisión de hablar y está en todo su derecho. Puede manifestar su opinión. Puede decir lo que piensa, es el jugador más significativo de la Selección y ahora habrá que cuidarlo más que nunca", insistió el "Muñeco".

Por último, más allá de su postura cautelosa, respaldó el fondo de las declaraciones de Messi: "Creo que en esta Copa América, Argentina fue perjudicada y tiene su derecho de expresar su sentimiento".