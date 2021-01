Hernán Crespo sobre veracidad de negociaciones con la Roja: No lo sé, ni pregunté

Al entrenador argentino de Defensa y Justicia, Hernán Crespo, le preguntaron sobre el supuesto interés de la ANFP para ser el reemplazante de Reinaldo Rueda en la selección chilena, algo que el ex delantero evitó contestar.

Respecto a la veracidad de las negociaciones, Crespo apuntó en F12 de ESPN: "La verdad no lo sé, ni pregunté".

Sobre si le interesa o no poder llegar a la Roja, el argention manifestó que "sí, pero no me parece correcto responder eso, por respeto a la gente de Defensa y al presidente".

Este mismo lunes, el presidente de la ANFP Pablo Milad aseguró que esperan hacer el nombramiento antes del viernes y reconoció que "estamos hablando con un técnico sudamericano y es probable que lleguemos a acuerdo".