Javier Mascherano: Jamás me atrevería a aconsejar a Messi

Javier Mascherano, ex jugador argentino, no quiso aconsejar a su ex compañero y amigo Lionel Messi acerca de la decisión de abandonar o no FC Barcelona al final de la actual temporada.

"Jamás me atrevería a aconsejarle nada a Leo. Son decisiones totalmente personales que él, dentro de su seno familiar y en lo personal, tendrá que tomar. Como amigo apoyaré la decisión que él tome, pero jamás me atrevería a dar un consejo de qué tiene que hacer", indicó Mascherano durante su presentación como nuevo embajador de la liga española.

"Lo veo bien. Más allá de que Barcelona no esté pasando por su mejor momento deportivo el lenguaje corporal de él y sus actuaciones durante toda la temporada no ha cambiado con respecto a lo que lleva haciendo quince años, en ese sentido le veo muy bien", comentó.

Mascherano reconoce que echa de menos jugar a su lado: "Se extraña no jugar con él y se sufre. Cuando te acostumbras a tener a los mejores al lado, si no los tienes... el fútbol es un deporte colectivo y a mayor calidad de compañeros, mejor rendimiento vas a tener".

"Cuando uno deja Barcelona empieza a vivir la realidad del fútbol en sí. Muchas veces cuando nos juntamos ex compañeros decimos que jugar allí fue maravilloso por lo que nos tocó vivir, pero al mismo tiempo es un vacío muy grande cuando lo dejas. En ese sentido también se sufre", añadió.