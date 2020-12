Las reacciones del mundo del fútbol al fallecimiento de Alejandro Sabella

El sensible fallecimiento del histórico entrenador argentino Alejandro Sabella no dejó indiferente al mundo del fútbol, y por ello es que numerosos técnicos y también jugadores que fueran dirigidos por "Pachorra", reaccionaron a su deceso a través de redes sociales.

Lionel Scaloni, actual DT de la "Albiceleste", y Ariel Holan fueron algunos de los estrategas que lamentaron la noticia, mientras que Sergio Agüero, Marcos Rojo, Javier Mascherano y Rolando Schiavi fueron algunos de los futbolistas que también se expresaron.

También clubes como Newell's, Estudiantes de La Plata e incluso Leeds United y Sheffield United mostraron sus condolencias.

- Revisa las reacciones al fallecimiento de Sabella:

The thoughts of everyone at #LUFC are with the friends and family of former midfielder Alejandro Sabella, who has sadly passed away. RIP Alex