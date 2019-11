Lionel Messi: "Siempre es bueno ganarle a Brasil"

Reveló que no tiene claridad sobre el origen del penal que decidió el encuentro.

Lionel Messi afirmó que la rivalidad entre Argentina y Brasil se sintió este vienes "más que nunca",y admitió que "siempre es bueno" derrotar a los pentacampeones del mundo, como ocurrió este viernes en Riad (Arabia Saudita), donde la Albiceleste se impuso por 1-0 con un gol suyo.

"Siempre es bueno ganarle a Brasil y a cualquiera en este proceso, cuando se gana se trabaja con tranquilidad. La idea que propone el técnico se asimila y lleva a la cancha de otra manera y es muy positivo para todo lo que viene", añadió.

"Nos generaron un par de contras y ahí nos costó jugar un poquito más. En el segundo tiempo mejoramos mucho sobre todo a nivel defensivo. En ningún momento nos generaron (situaciones de gol), estábamos muy bien parados. Era un partido muy complicado", dijo el "10" al canal argentino TyC Sports.

Messi marcó a los 12 minutos al aprovechar un rebote luego de que Álisson le atajara un penal, cuya validez puso en duda: "No sé si fue penal, yo caigo por la inercia. No sé si es adentro o afuera, pero yo creo que me toca", reveló el jugador.

"La Pulga" dijo que terminó "bien" físicamente y adelantó que si el seleccionador Lionel Scaloni lo desea, jugará ante Uruguay este lunes en Tel Aviv, Israel, en el último partido del año.

"Corrimos mucho, hay que ver cómo me recupero, pero si el técnico quiere el lunes estoy para jugar", comentó.