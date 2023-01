Lionel Scaloni contó los inicios de su relación amorosa: La busqué por tres meses

El entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni sigue aprovechando su tiempo libre tras haber levantado el título de campeón del mundo en Qatar, y entre ello es que se animó a contar los inicios de su relación de amor con su pareja, Elisa Montero.

En entrevista con la radio Partidazo Cope, el estratega de la "Albiceleste" detalló cómo es que llegó a conocer a Montero, algo que ocurrió por el año 2008 en la ciudad de Mallorca.

"Ya teníamos nuestra edad, yo 30 y ella 31 para 32; fue un flechazo y estuve 3 meses para encontrarla. Mallorca teóricamente es fácil porque es una isla, pero no la podía encontrar. Son un millón y pico de personas, y ella se movía por una zona accesible, pero para mí fue muy difícil", relató el DT.

"Nadie me daba su teléfono, hasta que lo pude conseguir, pero pasaron de esto 3 meses, y ya prácticamente me tenía que volver a Italia. Empezamos a hablar, a salir, y al poco tiempo le dije: 'Mirá, yo me tengo que volver a Italia, se me vence el préstamo, y me gustaría que vengas'. Y se vino", añadió sobre la historia.

Scaloni junto a Elisa Montero en la obtención del título mundial con Argentina: