Lionel Scaloni: Fue muy difícil jugar contra Uruguay, era casi conseguir la clasificación

El entrenador de la selección Argentina, Lionel Scaloni, destacó la manera en cómo se esforzaron para quedarse la victoria en su visita a Uruguay, apuntando que fue como "conseguir la clasificación" al Mundial de Qatar 2022.

En rueda de prensa, el DT de la "Albiceleste" expresó que: "Fue muy difícil de jugarlo, era casi conseguir la clasificación. A veces se necesita ganar y hoy lo conseguimos. Seguramente no jugando bien, pero cuenta. No me sorprendió la presión de Uruguay, tiene jugadores para hacerlo. Pero tendríamos que haber estado más finos de mitad de cancha hacia adelante".

"Ellos necesitaban puntos y salir a buscar el partido; por eso corrieron, presionaron y no dejaron jugar. Nosotros debimos encontrar espacios, filtrar pases para poder generar juego", añadió Scaloni sobre el resultado final, que les sirve para encarar de mejor forma el próximo encuentro que tengan en la competición, ante Brasil.