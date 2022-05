Lionel Scaloni: La selección argentina no es invencible

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, llamó a la calma al exitismo en su país de cara a la Finalissima de este miércoles contra Italia y para el Mundial de Qatar, a fines de este 2022.

En conferencia de prensa, Scaloni expresó: "Lo importante es no creerse invencible. Está bueno que la gente piense que somos campeones y que disfruten de lo que se consiguió, pero el camino sigue, no nos podemos dormir en eso. Si alguna vez caemos, no pasa nada. Me tiene intrigado".

"Está todo tan bien que como técnico tenga que alertar a los jugadores. Que los hinchas canten ´dale campeón´ me parece perfecto y es emocionante. Que nadie se relaje y que sigan tirando para adelante. Debemos creer en competir con cualquiera sin confiarnos", añadió.

Sobre la "azurra", afirmó: "Se quedó inmerecidamente afuera del Mundial. Su entrenador le dio una identidad que hace años no tenía. Siempre es importante competir contra los mejores. Nos gustaría ganar porque es un trofeo, un título, y con esta camiseta siempre hay que competir al máximo, pero lo más importante es el objetivo del Mundial".

También dijo que a Lionel Messi "le va a venir bien una buena pretemporada", mientras que sobre los posibles cambios de club de sus dirigidos señaló: "No nos metemos en la decisión sobre en qué club juegan los futbolistas. Yo estuve en esa posición y puede ser riesgoso dar un consejo o condicionar. Lo más importante es que el jugador decida y juegue, independientemente de la liga. Valoramos el rendimiento y no dónde juegan".

La Finalissima es este miércoles en Wembley a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).