Lionel Scaloni: No descarto llevar a Sergio Agüero o Mauro Icardi a Copa América

Luego de la exigida victoria de 1-0 sobre Marruecos este martes, el director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, aclaró que no descarta considerar a los delanteros Sergio Agüero y Mauro Icardi con miras a la Copa América, a pesar de tener una lista muy nutrida de jugadores para el certamen.

"No tengo dudas en los jugadores que tengo que llevar. Tengo una duda en sí llevar a uno u otro, y respecto a esto es que tampoco descarto llevar a Agüero o Icardi a la copa", comentó el estratega tras el duelo ante los africanos.

"Cada jugador que he convocado siento que me ha respondido de buena manera. Tenemos todas las posiciones cubiertas y eso claramente me deja conforme", subrayó.

Respecto al número de jugadores que tiene pensados para citar al certamen continental, Scaloni apuntó a que: "Creo que todos merecen una oportunidad de jugar, pero finalmente deberé definir una lista oficial".

Argentina integra el Grupo B de Copa América junto a las selecciones de Colombia, Paraguay y Qatar.