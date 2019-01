Maradona: "Sin José Luis Brown no hubiésemos ganado nunca la Copa del Mundo en 1986"

Diego Maradona, el hombre que es considerado como el mejor jugador de fútbol de la historia, reaccionó a la noticia de la hospitalización de José Luis "Tata" Brown, y además de mandarle sus mejores deseos de recuperación reveló que sin su ayuda la selección argentina nunca hubiese ganado la Copa del Mundo de México 1986.

"Sin José Luis Brown no hubiésemos ganado nunca la Copa del Mundo en 1986. Vos nunca te quejabas de nada, Tata. Estabas siempre con buena onda. Aunque sabías que no ibas a ser titular en México, te entrenabas durante los viajes, en los pasillos de los aviones, parar recuperar tu rodilla. Incluso no tenías equipo en aquel momento, ¿te acordás? Pero eras vos el que nos dabas fuerzas a todos nosotros, y no al revés", escribió el "10" en su cuenta de Instagram.

"Tata", que viajó a tierras aztecas el '86 como suplente de Daniel Passarella, se ganó un puesto en el equipo albiceleste debido a los constantes problemas físicos del entonces jugador de Inter de Milán. Su rendimiento y su entrega, sobre todo por marcar el primer gol en la final con Alemania Federal y defender hasta el último pitazo el 3-2 de la victoria por el título pese a estar lesionado, lo alzaron a la condición de ídolo.

"Terminaste teniendo uno de los mejores promedios del equipo durante el mundial. Incluso la lesión en el hombro, en la final con Alemania, te quedó para toda la vida. Tu hombro nunca volvió a ser el mismo, porque vos no quisiste salir. Ojalá que todo esto que te está pasando sea sólo un episodio, y que puedas recuperarte rápido, porque te necesitamos, como persona, y como referente. Sin olvidarme de tu familia, que está al lado tuyo, esperándote", recordó Diego.

Para cerrar, Maradona le dedicó a Brown las mismas palabras de aliento que le decía antes los duelos de su selección: "¿Te acordás lo que te decía antes de cada partido? "Dale Tata, que si vos jugás bien, yo juego bien!". Dale Tata!".