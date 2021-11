Maxi Rodríguez anunció su retiro del fútbol a sus 40 años

El jugador argentino Maxi Rodríguez, mundialista con la "Albiceleste" en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, sorprendió este viernes al anunciar su retiro del fútbol profesional a los 40 años.

El ex mediapunta de Newell's Old Boys publicó un video en sus redes sociales y señaló que "es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo, fueron muchos años de carrera, creo que me brindé al máximo y que me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar".

Rodríguez jugó en equipos como Newell's, Espanyol, Atlético de Madrid, Liverpool y Peñarol, pero es recordado por su inolvidable volea ante México, con la albiceleste, en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006.