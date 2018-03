Periodistas y comentaristas argentinos no tuvieron piedad con su selección

El 6-1 fue tan contundente a favor de España que los periodistas y comentaristas argentinos no tuvieron más que rendirse ante el magnífico fútbol mostrado por los europeos. También se preocuparon por la falta de nivel del equipo de Sampaoli sin Messi.

La mayor precupación para ellos es que ambas selecciones podrían chocar en cuartos de final de Rusia 2018, si es que ganan sus respectivos grupos.

Estas son algunas reacciones de los comentaristas en redes sociales:

No voy a decir nada hoy. No hace falta. Ojalá el DT se dé cuenta que algunos de estos jugadores NO deben ir al mundial. El resultado es una anécdota. Las diferentes velocidades son alarmantes. El concepto ni hablar