Sergio Agüero se reunió con presidente de la AFA y confirmó que irá con Argentina al Mundial

El argentino Sergio "Kun" Agüero, quien se retiró del fútbol por problemas cardíacos, se reunió este lunes con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y confirmó que acompañará a la delegación de la albiceleste al Mundial de Qatar 2022.

"Voy a ir a Qatar. Después hay que ver en qué rol. Fue una linda charla. El Chiqui se portó muy bien con nosotros y él me pidió que nos juntemos. En estos días vamos a seguir hablando para ver en qué rol y ver si vamos a la conferencia y al sorteo del Mundial. Ahora esta semana vamos a terminar de arreglar todo", reveló Agüero tras la reunión en diálogo con TyC Sports.

En la misma línea, sostuvo que el plan "es estar con los chicos, voy a estar ahí, me llevo muy bien. Es para estar al lado de ellos y descontracturar".

"Quiero ver la manera de buscar un rol para la Argentina. Es muy reciente lo que me pasó y me llegaron ofertas de varios lados, pero quiero disfrutar y estar tranquilo como no podía hacerlo cuando era jugador de fútbol", explicó.

Argentina, que ya está clasificada al Mundial, jugará sus dos últimas fechas del proceso rumbo a Qatar ante Venezuela y Ecuador, el 24 y 29 de marzo.

El sorteo del Mundial de Qatar, en tanto, será el 1 de abril.