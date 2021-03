Carlos Lampe: Chile cambió técnico, no podría decir si van al Mundial

Carlos Lampe, arquero y referente de la selección bolivia con un paso por Huachipato, aseguró que no está seguro de que la Roja vaya al próximo Mundial de Qatar 2022.

"Chile tiene equipo y jugadores. Pero han cambiado técnico y buscan el recambio. Además, hay selecciones que han crecido mucho. Esa respuesta (clasificación a Qatar) no te la puedo dar", dijo el jugador de Always Ready a La Tercera.

El jugador de 34 años añadió que "es un equipo que tiene jugadores en las ligas más importantes del mundo. Es de esperar que el técnico Martín Lasarte pueda hacer un buen equipo".

En otros temas, Lampe recordó el último proceso clasificatorio a Rusia 2018, donde le ganaron a Chile en La Paz y dijo que "fue un partido muy apretado que se definió con un gol de penal. Lastimosamente para Chile, ellos no pudieron ir al Mundial".

"Chile perdió con nosotros. Se podría decir que fuimos los responsables directos de que no clasificará a Rusia, pero antes perdieron contra Paraguay, en Santiago. Tal vez ahí se selló su suerte", añadió.

Por último, manifestó que vería con buenos ojos regresar al fútbol chileno y expresó que "me gustaría hacerlo más adelante. Me gusta el torneo, tienen buenas canchas, hay buena intensidad, se vive súper bien. El año pasado tuve algún acercamiento para poder volver a O'Higgins y no llegamos a acuerdo".