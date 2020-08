César Farías: Me parece una bárbaridad jugar las clasificatorias en Europa

El venezolano César Farías, técnico de la selección boliviana, se refirió a la posibilidad de que la primera doble fecha de las clasificatorias de Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022 se dispute en Europa, señalando que es "una bárbaridad".

"Me parece una barbaridad. No creo que sea la forma, quitarnos la esencia de competir en esta latitud, no le encuentro mayor provecho. No creo que sea correcto, más allá de la situación de la localía o no, no es el tema", comentó al programa Conversando en Casa, en Youtube.

El ex seleccionador de la Vinotino deslizó que fueron dos dirigentes los que presentaron esta propuesta de jugar en Europa, y sostuvo que "yo espero que no prospere, porque más adelante eso nos puede pasar mucha factura".

Farías, finalmente, tuvo palabras sobre el técnico nacional Manuel Pellegrini y apuntó que en Chile "no ha sido valorado".

"Creo que tiene una imagen única fuera de la cancha, y esto lo voy a decir con respeto, creo que en Chile no han valorado, porque a lo mejor está fuera de sus expectativas, pero creo que como personaje chileno no le han dado la importancia que tiene. Para mí lo que ha logrado es maravilloso, ojalá nosotros podamos lograr ese tipo de cosas que logró", cerró.