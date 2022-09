Gustavo Costas: Me ilusiona devolver a Bolivia a un Mundial

El argentino Gustavo Costas, aún técnico de Palestino, habló sobre sus futuros objetivos en la selección de Bolivia y señaló que la meta es que "La Verde" vuelva a jugar un Mundial.

"Estoy en Chile todavía, en Palestino hasta que termine el campeonato en noviembre, fue una de las condiciones que puse cuando me llamaron. Ya tenía la palabra con mis jugadores y con la gente, quedaba mal irme. Si me esperaban hasta noviembre no había problema. Me ilusiona devolver a Bolivia a un Mundial, que hace mucho que no va", declaró Costas a TyC Sports.

El trasandino remarcó que "más allá de hacernos fuertes de local, tenemos que tener una selección competitiva. Hace muchos años que no gana de visitante".

"Tenemos que hacer una selección que compita, que pueda sumar de a tres de visitante, más allá de hacernos fuertes en La Paz. He enfrentado a equipos bolivianos y casi siempre ganamos, ya no son tan fuertes", sentenció.

Con Palestino, en tanto, su próximo desafío será el sábado 10 de septiembre, ante Ñublense en Chillán, a las 17:30 horas (21:30 GMT).