Bolsonaro ninguneó al fútbol femenino y criticó cuestionamientos a desigualdad salarial entre Neymar y Marta

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nuevamente está en el centro de la polémica por sus comentarios, al calificar como "ridículos" los cuestionamientos sobre la desigualdad salarial entre Neymar, capitán de la selección masculina, y Marta, la mejor jugadora del fútbol femenino en la historia de ese país.

La polémica se desató por una pregunta que sale en el Examen Nacional de Bachillerato, donde se expone la problemática da de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, con el caso de Neymar y Marta como ejemplo.

"Esas preguntas no son de mi gobierno, son anteriores. Y son preguntas ridículas. Es ridículo tratar ese tema, comparar mujeres que juegan al fútbol. No hay que compararlo, el fútbol femenino no es una realidad en Brasil", lanzó Bolsonaro.

En la misma línea, el mandatario defendió el elevado sueldo de Neymar, asegurando que son temas de "privados".

Las palabras de Bolsonaro causaron indignación y Marta respondió en Instagram, con un enigmático mensaje.

"Algunos serán recordados como los mejores de la historia. Y otros...", escribió Marta, junto con una fotografía entrenando.

Consignar que Marta es considerada como una de las mejores jugadoras en la historia del fútbol femenino, además de ser indiscutida "Reina" en esa categoría en su país, al nivel de "O Rei" Pelé.