Dani Alves y polémicas declaraciones de Messi: Hay una falta de respeto por el equipo brasileño

El lateral y capitán de la selección brasileña, Dani Alves, criticó a Lionel Messi por sus polémicas delcaraciones tras terminar tercero en la Copa América junto a Argentina, en las que aseguró que la Conmebol es "corrupta" y que el torneo estaba "armado" para el título de Brasil.

Alves, en conversación con un programa de televisión de Globo Esporte, dijo que "hay una falta de respeto por una institución, el equipo brasileño. Falta de respeto con una serie de profesionales que han renunciado a muchas cosas por el sueño de un título".

Además, el brasileño, quien tiene una relación cercana con la "Pulga", desde que compartieron en FC Barcelona, agregó que "no es porque sea mi amigo que no voy a seguir la línea. Creo que él no tiene razón, y no voy a estar de acuerdo".

De igual forma, y hablando en el ámbito deportivo, el jugador de la "Canarinha" entregó loas para Messi y cuestionó a la selección argentina por no saber utilizarlo en el campo de juego, en las distintas competencias que ha disputado.

"El problema de Argentina es que no sabe aprovechar que tienen a una estrella como Messi. El problema de Argentina es que no entiende que tienen a Messi en el equipo", sostuvo.

Finalmente, Alves recordó una anécdota en Barcelona ligada al "10" trasandino y en la que el "verdeamarelho" desobedeció a Josep Guardiola: "Yo siempre intentaba conectar con Messi, pero Guardiola se enfadaba. Un día le dije que no aceptaba sus quejas. Si Messi pasa dos minutos sin tocar la pelota, se desconecta del juego".

"Si vamos a prepararlo para que nos defina el juego, él tiene que estar conectado en el juego. Así que lo voy a conectar con nosotros. Entonces él me dijo: 'Tienes razón'", cerró el carrilero.