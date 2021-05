El fútbol brasileño lamentó la muerte del mundialista Rildo

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) lamentó este lunes la muerte del ex lateral izquierdo y ex técnico Rildo da Costa Menezes, que disputó el Mundial de Inglaterra 1966 con la selección brasileña y llegó a ser compañero de Pelé en Santos.

Rildo, que en Brasil vistió las camisas del Ibis, Santos, Botafogo y Sport y en Estados Unidos las de Cosmos, California Lazers, Cleveland Force, California Suns y Cleveland Cobras, murió en la noche del domingo a sus 79 años en Los Ángeles (EE.UU.), en donde residía.

"Es con profunda consternación que la CBF recibió la noticia del fallecimiento de Rildo, ex lateral de la selección brasileña y de grandes clubes de nuestro fútbol", aseguró la Confederación Brasileña de Fútbol en un comunicado.

De acuerdo con la nota, Rildo, que fue tres años consecutivos campeón paulista con el Santos (1967, 1968 y 1969), "fue uno de los principales laterales de su generación" y defendió la selección brasileña entre 1963 y 1969.

Tras retirarse de las canchas en 1980, a los 38 años, se convirtió en técnico y estuvo al mando de tres equipos en Estados Unidos: California Emperors (1990), Los Ángeles Salsa (1993) y Valle Golden Eagle (1995).