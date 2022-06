Lucas Paquetá se cortó un dedo encumbrando un volantín en sus vacaciones

El jugador brasileño Lucas Paquetá vivió un inusual accidente durante sus vacaciones, pues se cortó uno de los dedos cuando se encontraba elevando un volantín.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales, donde el futbolista de Olympique Lyon advirtió que "recordar los juegos infantiles también tiene sus consecuencias".

"Fui a volar una cometa y me corté el dedo. Todo está bien, pero para evitar problemas de movimiento en el futuro, este jueves me someteré a una cirugía menor. Pero está bien", expuso.

El seleccionado de la "Canarinha" aclaró que esa intervención quirúrgica será solo por precaución.

Relembrar brincadeiras de criança também tem suas consequencias. Fui soltar pipa hoje e cortei o dedo. Tá tudo bem, mas pra evitar qualquer problema de movimentação no futuro, amanhã farei uma pequena cirurgia. Mas tá tudo bem. Bota no alto e me corta 😂🪁 pic.twitter.com/mfnwfP5chP