Selección chilena ya está en Grecia y tiene fixture para disputar el Mundial de fútbol 6

La selección chilena de fútbol 6 ya está en Creta para disputar el Mundial de la disciplina, el cual se disputa desde este lunes 14 de octubre en tierras griegas.

Los nacionales aterrizaron en el archipiélago del Mar Meditarráneo durante esta jornada y conoció su fixture de competencia, el cual los sorteó para el debut contra la selección local, en la jornada inaugural del certamen.

Además, los nacionales estarán chocando en este torno ante Egipto, el martes 15, frente a Letonia el 16 y ante México el 18, en busca de instalarse en una nueva fase de la cita planetaria.

"Llegamos agotados, pero nos adaptaremos en estos días antes del debut", aseguró el presidente de Minifootball Chile, Marcelo González, mientras que Álex Hernández, arquero del equipo criollo sostuvo que "es un sueño estar aquí, hay mucha historia y lugares lindos en la isla".

Todos los partidos de la Roja de fútbol 6 en este torneo, serán transmitidos por el Facebook de Minifootball Chile.

Revisa la agenda de los partidos de la selección nacional en el Mundial:

Grecia vs. Chile. Lunes 14 de octubre, 15:00 horas (hora chilena).

Chile vs. Egipto. Martes 15 de octubre, 09:00 horas (hora chilena).

Letonia vs. Chile. Miércoles 16 de octubre, 08:00 horas (hora chilena).

Chile vs. México. Viernes 18 de octubre, 05:00 horas (hora chilena).