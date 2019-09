10 frases que dejó Rueda: Los referentes no son titulares en sus clubes, no nos autoengañemos

El técnico Reinaldo Rueda compareció ante los medios de prensa este miércoles en la previa del amistoso con Argentina en Los Angeles, Estados Unidos. En la instancia, el colombiano, en su conferencia llena de tensión, manifestó su molestia por la denuncia de indisciplina contra sus jugadores en la Copa América, aunque también habló sobre las cualidades de Claudio Bravo, la ausencia de Gary Medel y Arturo Vidal, la felicidad de Alexis Sánchez, el drama del recambio y el complejo presente de los referentes.

Revisa 10 de las frases que dejó el colombiano en su conferencia:

- ¿Quién llevará la jineta?: Estoy en ese proceso de definir la capitanía, lo tengo que hablar con el plantel.

- El rol de Sagal: Angelo cumple muy bien como punta, mediapunta, lateral izquierdo o extremo derecho. Tiene una gran disposición.

- La ausencia de Vidal y Medel: Arturo fue uno de los últimos en integrarse en Barcelona, y Medel fue papá y tuvo el cambio a última hora en Bologna. Me arriesgué a perderlos y espero que esto se justifique en marzo, cuando arranquen las clasificatorias.

- Los rumores de indisciplina: La persona que lo dijo debe ser famosa a nivel mundial. Si tiene pruebas, lo debe ratificar. La invito a esa persona que respete a los profesionales que corrieron por la bandera.

- El mensaje a los periodistas: Valoremos nuestro producto. ¿Quién va a querer contratar jugadores borrachos que no los puede controlar nadie?

- La titularidad y aporte de Bravo: Es algo que tiene que ratificar con el paso de los días, el ideal es que actúe y nos aporte con su madurez. Nos da garantía con su juego de pies, pero ¿Para qué jugamos con el arquero si no verticalizamos? Los volantes tienen que aprovechar el trabajo de Claudio, no es para un lujo.

- El estado anímico de Alexis: Está alegre, cambió con ese traspaso y lo va a demostrar en Inter. Y esperamos disfrutarlo nosotros también, Chile lo necesita

- Los "perdidos" de Chile: De los que hicimos el ejercicio en Austria se me perdieron varios. Cristian Cuevas se me perdió, Jimmy Martínez también, Nicolás Castillo está fracturado, Angelo Henríquez está volviendo, Martín Rodríguez que sí que no, Felipe Mora en lo mismo, (Benjamín) Kuscevic está lesionado...

- El complicado trabajo del recambio: A Pablito Aránguiz lo devolvieron del Dallas, Pablo Galdames no juega, Ángelo Araos no juega ni un minuto en Corinthians, Francisco Sierralta lleva un año sin jugar, Enzo Roco lleva un año sin jugar. Es un trabajo duro, pero seguiré buscando.

- El presente de los referentes: No nos autoengañemos, los referentes de la selección no son titulares. ¿Cuál es el portero titular de Chile a nivel internacional? Gabriel Arias en Argentina. ¿Y quién es el goleador chileno en el extranjero? Hay que poner en la tierra, todos tienen que mejorar...y así hacen que el trabajo sea más fácil para mí.