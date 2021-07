Administrador de museo de autos: Ben se veía como un niño con su juguete favorito

El paso por Chile de Ben Brereton dejó una fugaz pero comentada visita por el Museo del Automóvil de Estación Central y su administrador, Luis Jiménez, contó detalles de lo que vivió el delantero de la selección chilena y de Blackburn Rovers.

"Vino sin avisar. Al principio no lo había reconocido. Un trabajador del equipo de restauración me avisó que era el jugador de Chile. Es tremendo pescadito el muñeco. Como no manejo el inglés, le dije 'welcome al museo' No me funcionó mucho, así que le pedí a su intérprete que le diera la bienvenida, le conté un poco la historia. Y él me dijo que estaba contento con estar aquí, pero que tenía una misión en particular", contó Jiménez en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Quería ver sus autos favoritos, un Ford Mustang y un Alfa Romeo, y le habían dicho que aquí los teníamos. Le confirmé. No lo podía creer, me decía 'it can not be'. Partimos a verlo. Vieras cómo gritaba, y hablaba a su acompañante. Yo le preguntaba qué estaba diciendo, se sentía fascinado, quería verlos por todos lados", añadió.

"Estaba asombradísimo, es bien tuerca el cabro. Sabía harto, se veía como un niño con su juguete favorito. Sí quedó pasmado con el Ford Mustang Boss. Me dijo que si me molestaba si se subía y le respondía que no había problemas, y le fui a buscar una batería para que lo echara a andar", complementó.