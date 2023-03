Alcalde de Maipú reconoció que Alexander Aravena: Desde muy chico tenía claro sus objetivos

Luego de que Alexander Aravena tuviera su estreno en la selección chilena, el alcalde de Maipú y su antiguo profesor de historia en la Escuela Carlos Prats de La Pincoya, Tomás Vodanovic, reveló detalles de la infancia del delantero y elogió su gran mentalidad.

"El 'Ale' es muy mateo, un viejo chico. Entrenaba todos los días, no se apuraba. Quería hacerlo bien en Universidad Católica e ir a La Roja. Cualquier niño de séptimo básico no está muy claro para dónde va la micro, pero para él no era un sueño jugar en FC Barcelona, era un objetivo", rememoró el edil en Las Últimas Noticias.

Así mismo, Vodanovic explicó que: "Cuando le hacía clases tenía 12. El 'Ale' se crió en un entorno complejo, porque donde creció no era un barrio tranquilo, en la escuela había muchos niños que tenían que enfrentar dificultades grandotas en la vida. Está lleno de historias de cabros buenos para la pelota que se marean y quedan en el camino, pero él y su familia tienen todo más claro que nosotros".

Finalmente el actual alcalde de Maipú comentó lo que fue su estreno con La Roja en el triunfo ante Paraguay: "Nunca nos imaginamos el debut que tuvo, nos volvimos locos. Hoy en la mañana (martes) hablamos. No se la creía mucho, pero estaba contento. Estamos felices de que cumpla sus sueños. Seguro que debe estar más tranquilo y más focalizado que todos nosotros, porque es bien maduro".