Alexander Aravena: La selección es de momentos, tengo que rendir para seguir acá

El delantero de la selección chilena Alexander Aravena comentó su presencia en la Roja y aseguró que sabe que para mantenerse en las nóminas de Eduardo Berizzo debe rendir en Universidad Católica.

"Me lo tomo con calma, es un proceso bonito que estoy viviendo, me ha tocado hacer bien las cosas y eso me tiene considerado en la sub 23 y en esta nominación a la selección adulta", dijo el atacante en declaraciones a la Roja.

"Sé que tengo que ir paso a paso para lograr los objetivos que tengo. Sé que la selección es de momentos, tengo que rendir para estar acá y no es tan fácil ganarse un puesto. Por eso tengo que seguir mejorando, queda mucho", añadió.

Aravena le restó importancia a no tener vacaciones por estar con la Roja: "Estar en la selección es lo más lindo, no importa si no tengo vacaciones, solo con estar aquí soy feliz. Cualquier jugador quiere estar acá, estoy mentalizado y enfocado en lo que viene ahora", expresó.

Respecto al cotejo contra Cuba, sostuvo que "es un rival importante para nosotros, será el primero de los tres amistosos. Nos servirá mucho para ver cómo estamos de cara a las Clasificatorias".