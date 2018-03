Alexis: Acá las puertas están abiertas para Claudio, él es el capitán

Relajado, ameno y sensato en sus declaraciones se mostró el delantero chileno Alexis Sánchez, quien dijo hablar a nombre del plantel de la selección nacional para asegurar que las puertas de la Roja están abiertas para Claudio Bravo, luego de que erl portero se marginase de esta convocatoria.

"Ayer llegué por la noche, hicimos una reunión con todos mis compañeros para hablar del nuevo entrenador, del proceso que nos dejó fuera del Mundial, de lo que pasó con Claudio, y creo que nos dijimos las cosas a la cara. Aclaramos el tema para que no se vuelva a hablar de Claudio y queremos zanjar el tema ahora", dijo el seleccionado nacional.

"Decidimos que fuera yo quien hablara y acá estoy sacando la voz por mis compañeros. Yo hablé con Claudio y le dije que era importante con nosotros. Como grupo nadie está enojado con él, y como grupo la idea es decirnos las cosas a la cara para conversar con él, porque están las puertas abiertas para él. Es el capitán, ha logrado muchos triunfos y creo que lo que se dice desde afuera es algo que tenemos que solucionarlo como grupo", añadió.

"Del resto de lo que habló Claudio, es él quien tiene que conversar con ustedes", expresó en relación a otros dichos del portero.

El jugador de Manchester United dijo que "esta será la última vez que hablaremos de Claudio. Tenemos que conversar cara a cara, y sobre sus opiniones, tienen que preguntarle ustedes, porque es su opinión".

Sánchez fue consultado respecto a los mensajes en redes sociales, bajándole el perfil: "Yo creo que somos una familia, incluyendo a Claudio, y eso se lo dije cuando lo llame, que era parte de este nuevo proceso, que no debíamos fallarle al nuevo entrenador. Para él no es fácil llegar y que hayan problemas, eso es lo que quiero yo, que seamos todos una familia. Y lo de 'Celia' (Arturo Vidal), él siempre pone cosas en las redes y ustedes no lo interpretan tal como él lo está pensando, y por eso no queremos hablar más del tema, para ayudar al entrenador, que es lo principal para mí y para el grupo", expresó.

Sánchez aseguró que tras la eliminación del Mundial hubo cosas internas "que ustedes no saben y por eso la conversación de ayer (martes), para decirnos las cosas a la cara, y a ustedes aclararles que Claudio tiene las puertas abiertas, y la idea ahora es olvidarse de las polémicas, porque viene otro técnico, nuevos jugadores para remar hacia delante".

"Era ideal que viniera, yo se lo dije: 'eres el capitán', pero él tendrá sus motivos y ya vendrá para tener una interna con el equipo", expresó.

"Claudio es una persona con experiencia, es maduro y tarde o temprano, se tendrá que sentar con nosotros para conversar, y si no, es su decisión, hay que respetarla. Sería muy duro (que no volviese), pero Claudio es maduro y necesita tiempo para reflexionar, para pensar todo lo que se dijo", completó.