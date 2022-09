Alexis: Me habría gustado que me llegue un pase para definir, no siempre lo tengo que dar yo

La derrota de Chile ante Marruecos y el escaso poder de ataque dejaron frustrado a Alexis Sánchez, quien tuvo palabras para el bajo rendimiento del equipo.

"Me habría gustado que me llegue un pase para definir la jugada yo. No siempre tengo que dar el pase yo", dijo el goleador histórico antes de hacer un análisis del duelo ante los norafricanos.

"Hay pocos jugadores que están en Europa. Hay que ver las cosas como son y decirlas así, tener autocrítica. Estamos en un proceso y tenemos que mejorar", expresó.

"Ellos fueron más intensos que nosotros. Chile tiene que mentalizarse en seguir creciendo y seguir con la intensidad que algún día tuvimos con Bielsa", complementó.

El próximo partido de la Roja será ante Qatar, compromiso que se disputará en Viena, Austria el martes 27 de septiembre desde las 16:00 horas.