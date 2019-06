Alexis Sánchez: No hay que relajarse, tenemos que pensar en el próximo partido

El delantero Alexis Sánchez fue una de las grandes figuras de la selección chilena en la victoria 4-0 sobre Japón por la primera fecha del Grupo C en la Copa América y tras el triunfo afirmó que no hay espacio para el relajo y que es necesario pensar en el próximo partido, ante Ecuador.

"Al equipo le agregamos defender y atacar rápido, que era lo que quería el profe -Reinaldo Rueda. Hay que sumar -estar a- punto futbolístico; jugamos con un gran rival, que era muy rápido, pero no hay que relajarse y tenemos que pensar en el próximo partido", señaló a la transmisión oficial del torneo.

"Quiero felicitar a los compañeros que hicieron un gran desgaste y los que entraron, entraron muy bien", sostuvo para luego hablar de las molestias físicas que lo tuvieron en duda hasta el inicio del duelo con los nipones.

"Tuve un mes o mes y medio -complicaciones con- el tobillo, fueron cosas que nunca habían pasado, no me lo explico. La familia como siempre estuvo ahí, después llegué a la selección y me cuidaron mucho aquí", recordó.

"No jugué en Serena -amistoso contra Haití-, porque quería estar bien físicamente para el partido de hoy. En los primeros 45 minutos me costó mucho, tenía un ahogo, pero el segundo tiempo estaba más relajado, con más ganas y con otro feelin", explicó.

Además dijo que Uruguay, equipo que también goleó en su estreno por 4-0 a Ecuador, "están muy fuertes, pero tenemos que pensar en estar bien y felicitar a mis compañeros, más que nada".

Alexis elevó su registro como goleador histórico de la Roja con la anotación al equipo nipón, y ya ostenta 42.