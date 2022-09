Alexis y las caras nuevas en la Roja: Me da la sensación que pueden dar mucho más

Luego del empate 2-2 de la selección chilena contra Qatar en Austria, Alexis Sánchez, uno de los anotadores del encuentro, se refirió a la racha sin ganar del equipo nacional, junto con la nominación de nuevos jugadores por parte de Eduardo Berizzo.

"Se gane o se pierda estamos en un proceso, hay que tener paciencia. Con jugadores nuevos, (hay que) entenderse nomás. Existen las críticas, cosas negativas y positivas. De mi parte confío, porque sé en el día a día cómo trabajamos. Eso me deja tranquilo", dijo en zona mixta.

"A veces hay frustración cuando no ganas. La selección no gana hace tiempo. Es un proceso, no vamos al Mundial, y en marzo hay que empezar a activarse para hacer funcionar las piezas y cada uno dar lo mejor de si", añadió.

También se refirió a su penal errado, que pudo ser el 3-2 para la Roja. "Hoy me tocó (patear) a mi y debo asumir la responsabilidad. Si hay otro penal lo voy a patear, por algo soy el goleador histórico de la selección y con más partidos, junto a Gary (Medel)", indicó.

"Yo no he visto las críticas. A veces en Chile habla gente que no ha jugado fútbol o ex jugadores que analizan una cosa y no saben lo que pasa acá adentro. Con todo respeto, yo no veo los medios chilenos o lo que dicen en Chile. Por eso siempre estoy con el balón lo más feliz del mundo y no me preocupa", agregó, aclarando que de todas formas "hay que ser autocríticos".

"Estoy aquí para apoyar a los jugadores. Tienen 21, 22, 23 y para mi no son jóvenes. Veo los entrenamientos día a día y me da la sensación de que pueden dar mucho más. Son jugadores maduros que tienen que despertar, junto con los más grandes, incluyéndome", expresó, sobre las nuevas caras en el combinado nacional.