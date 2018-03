Alfonso Parot: Creí que podía estar en la selección

El defensor chileno de Rosario Central, Alfonso Parot, atraviesa por un buen momento en el fútbol argentino y en base a eso sintió que podía estar en la primera nómina de la selección chilena bajo el mando del técnico colombiano Reinaldo Rueda.

Eso sí, Parot se muestra tranquilo y dice que con trabajo puede llegar a tener una oportunidad en el nuevo proceso de la Roja.

"La verdad creí que podía esta, pero nunca me ilusioné. Hay jugadores de gran calidad que llevan o estuvieron mucho tiempo jugando en el extranjero, y yo recién arranco mi carrera en el exterior. Me encantaría ir, estar en la selección es el sueño de todo jugador, pero estoy tranquilo y solo me queda seguir trabajando", comentó el jugador de 28 años en diálogo con El Mercurio.

"Hay grandes jugadores como Mena y Albornoz, que por algo han estado en los procesos. Tengo que seguir trabajando y mejorando para ser un jugador más completo y ser una opción a futuro. Si algún día se me da, solo me quedaría aprovechar la oportunidad", añadió el zaguero formado en Universidad Católica y que se ha ganado un puesto por la banda izquierda en el elenco "canalla", donde hace poco fue alabado por el DT, Leonardo Fernández.

"Que tu entrenador sienta que estás al nivel para ser seleccionado, te indica que estás haciendo las cosas bien y que vas por buen camino. Obviamente, agradecido por sus palabras y espero estar a la altura de ellas y seguir de la misma forma", aseguró Parot, quien cree que Rueda será un aporte en la selección.

"Le tengo fe. Hay que ver estos partidos, pero descomprimir siempre es bueno. Ojalá que su idea llegue a los jugadores y que se consigan las cosas que todos esperamos", indicó.