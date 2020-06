Alfonso Parot: Me siento capacitado para ser el lateral izquierdo de la selección chilena

El defensor de Universidad Católica, Alfonso Parot, reveló que se siente capacitado para ser el reemplazante de Jean Beausejour como lateral izquierdo de la Roja.

En conversación con DirecTV, el "Poncho" dijo que "me siento capacitado para ser el lateral izquierdo de la selección chilena. He tenido la posibilidad de jugar algunos partidos, no de la forma que yo queria, pero sigo trabajando para ser considerado".

"Será difícil sacar la sombra de Jean Beausejour y las figuras de la generación dorada. Siempre habrá comparaciones que son odiosas. Toda la vida será así. Es complicado", agregó.

A su vez, el ex Rosario Central confesó que "me costó adaptarme al fútbol argentino. Fue complicado. En todas las canchas jugábamos a estadio repleto. Me sorprendió. Me costó, pero luego pude revertir, mejorar mi relación con los hinchas".

