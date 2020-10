Andrés Vilches culpó al protocolo del Minsal por su desconvocatoria de la Roja

El delantero Andrés Vilches fue liberado este viernes de la nómina de la selección chilena, al estar en cuarentena por un contacto estrecho. Sin embargo, el ariete de Unión La Calera aclaró la situación y culpó al protocolo del Ministerio de Salud, ya que se realizó dos exámenes PCR con resultado negativo.

"El día miércoles, me llamaron desde el Seremi, que el viaje desde Iquique hacia Santiago, hubo una persona con síntomas, en la fila adelante donde iba yo, la persona estaba con síntomas y no avisó a nadie, irresponsable total. Por ser contacto estrecho hice cuarentena preventiva, me he hecho dos PCR, el día lunes y jueves, los dos negativos, estoy sin síntomas", contó Vilches a ESPN.

No obstante, apuntó que "por protocolo del Seremi, tengo que estar en cuarentena hasta que se cumplan las dos semanas, que sería el próximo jueves".

Además, contó que posiblemte si se hace más exámenes seguirá teniendo resultados negativos.

"En la ANFP, el doctor Fernando Yáñez hizo todo lo posible, tuve el resultado negativo, no he tenido síntomas y han pasado ocho días desde el contacto estrecho", reveló.

Finalmente, disparó contra el protocolo del Minsal, señalando que todos los que viajaron en el avión son "contactos estrechos" y todos deberían estar cumpliendo la cuarentena.

"Si fuera por cuarentena preventiva, deberíamos estar todos con cuarentena, porque compartimos baño, espacio de equipaje (con la persona contagiada)...esos son los protocolos que ponen las autoridades", cerró el jugador.