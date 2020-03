ANFP se abre a analizar el "congelamiento" del contrato de Rueda

En medio de la crisis mundial por el coronavirus, varios son los clubes que ya anunciaron recortes presupuestarios en los sueldos de jugadores y directivos, algo que no está ajeno a las federaciones nacionales de fútbol.

Esto, porque en Uruguay, la AUF anunció la suspensión del contrato de Oscar Washinton Tabárez, medida que en la ANFP se abren a analizar, tal como expresó el tesorero de la Asociación, Arturo Aguayo.

"Son situaciones distintas, pensando en la realidad que tiene cada país. No estamos ajenos a la situación mundial y creo que debemos tomar medidas en ese sentido, pero no quiero hablar de esas cosas. Congelar o suspender el contrato (de Reinaldo Rueda) es un tema que no hemos visto, no hemos tocado, pero creo que tendremos que tocarlo cuando corresponda, como lo está haciendo todo el mundo por este tema", explicó el dirigente en diálogo con El Mercurio.

"Lo de Tabárez es un precedente. Cuando se analice y se tome alguna decisión, se comunicará", añadió.

De acuerdo a lo publicado por el matutino, la ANFP tenía un presupuesto para 2020 de unos 20 millones de dólares, monto que se verá afectado ante la suspensión de las clasificatorias al Mundial de Qatar y de la Copa América.