Antonio Mohamed se sumó a los candidatos a la Roja

El técnico argentino Antonio Mohamed, de largo recorrido en el fútbol mexicano, se unió a la lista de entrenadores que suena como candidato a la selección chilena.

De acuerdo a lo publicado este miércoles por La Cuarta, el nombre del "Turco", como es conocido en el ambiente, tomó fuerza luego de que se supiera que el futuro DT de la Roja sería sudamericano, sumándose así a los nombres de Hernán Crespo y Matías Almeyda.

"Si usted me pregunta por Mohamed, le puedo decir que no voy a afirmar o negar ningún nombre. No estoy en condiciones de hacerlo. Esperamos dar a conocer el nombre el viernes, pero no depende de nosotros, si no de las respuestas que nos den", dijo Pablo Milad, presidente de la ANFP, a La Cuarta.

Algo que ratificó Francis Cagigao, director deportivo de la selección: "No puedo hablar de Mohamed ni de algún otro nombre. Como pueden entender el pro-ceso que llevamos a cabo es de total confidencialidad", expresó a la misma publicación.

La gran ventaja en relación a los otros que se manejan, explica el matutino, pasa por el tema económico dado que Mohamed está libre y no implica pagar indemnización alguna.

Mohamed fue jugador con una dilatada carrera en Argentina y México para luego ser DT también con paso por varios equipos de las ligas trasandina y azteca.