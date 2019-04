Aránguiz y la Roja: Un equipo que trabajó tanto tiempo a buen nivel no merece estar a los "chispazos"

El volante de Bayer Leverkusen Charles Aránguiz dialogó Al Aire Libre en Cooperativa durante su cumpleaños número 30 y expresó sus impresiones de cara a la Copa América, además de entregar otros detalles sabrosos sobre su carrera.

"En la Roja no somos los de antes. No estamos jugando -igual-, tenemos 'chispazos' y un equipo que trabajó tanto tiempo a buen nivel, no merece estar así, a los 'chispazos'", estimó el futbolista formado en Cobreloa.

Para Aránguiz, "tenemos que ser más constantes en defensa y ataque. Entonces, claro, a todos nos pone un poco impacientes, pero después hay que jugar la Copa América y ahí pasa cualquier cosa. Puede que salga un partidazo o que seamos un desastre, pero lo que queda es que ahora estamos al debe", sostuvo.

Aránguiz comentó también que su idea es "ser la misma persona en todas partes", y por otra parte destacó la experiencia que ganó durante su paso por Bayer Leverkusen, la que le permite "aprender a correr de mejor forma".

Para elegir sus mejores goles, el ex Quilmes dijo que le gustó mucho uno que anotó por Universidad de Chile de tiro libre a Deportes Iquique, además del que marcó ante España por la Roja en el Mundial de Brasil 2014, además de elegir la lesión que sufrió en su llegada a Alemania y que lo sacó harto tiempo de las canchas.

Por otra parte dedicó críticas a la regla que obliga a jugar a un futbolista sub 20 en los partidos del Campeonato Nacional, pues "en Calama me pelé el culo para ir a una citación y hoy juegan obligados, no les damos respnsabilidad a los chicos que se pelen el culo un poco, que entrenen a full para entrar en el grupo".

También reveló que cuando intentó formarse como jugador en Colo Colo le dijeron de un día para otro "que no podía estar más y miré al lado, había seis jugadores más que no sé si eran mejores que yo, pero me tocó irme a mí; después en la U no pasó un mes y sentí lo mismo, nos dejaban para el 'equipo Z', le dije a mi viejo que no quería ir más, nos fuimos y se dio cuenta que era muy parecido el trato".

Tras eso llegó a Cobreloa, donde terminó su formación y pudo debutar en Primera División, además de compartir con Alexis Sánchez, a quien consideró "el mejor jugador que he visto. A los 15 años te ganaba partidos solo".

Para cerrar comentó cuando quedó fuera del Mundial de Sudáfrica 2010: "Me esguincé de la rodilla grado 2, llegué a la oficina de Marcelo Bielsa, me dijo que recibió el parte médico y como no estaba disponible, dijo que 'nos vemos'".