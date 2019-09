Arbitro del "Maracanazo": Estoy seguro que eso no nació de los jugadores

El árbitro del recordado "Maracanazo", el argentino Juan Carlos Losteau, rememoró el episodio protagonizado por el ex arquero nacional Roberto Rojas y aseguró que el hecho no nació en el plantel de la Roja y sí fue maquinado desde la dirigencia del fútbol nacional.

"Al árbitro no se le puede pasar nunca por la cabeza que alguien que conduce a una selección sepa que no es real lo que pasó y lo quiera hacer pasar como tal dando un informe falso al árbitro. Chile tenía jugadores de primer nivel. Rojas, sino el mejor, estaba en el podio de los mejores jugadores de Sudamérica. Astengo era un central envidiable. Al deportista sano, que no está inducido por un mal dirigente, jamás se le hubiese ocurrido. Estoy seguro de que esto no nació de los jugadores", dijo el ex juez FIFA a La Tercera.

"Un buen dirigente los habría inducido a volver a jugar ¿Qué es lo normal? Si nace esa decisión de un futbolista, el dirigente tiene que hacerlo reflexionar y ver la equivocación", añadió el otrora referí.

Con respecto a la situación misma, quien dirigiera en el Mundial de Italia 1990 un año después del incidente en Río de Janeiro cuenta que "Taffarel pone la pelota en juego con un saque largo. La pelota la tenía Astengo en el campo de Chile cuando cae Rojas. Vi que la bengala había tomado altura, pero que no impactaba en el cuerpo de Rojas. Lo que no podía saber era si una esquirla lo había golpeado".

"Fui hacia Rojas. Estaba cerca, pero no lo suficiente. Cuando llegué, los jugadores lo estaban rodeando y les pedí que me dejaran pasar, pero habían formado un cerco. Por arriba, porque era más alto que varios, pude ver que estaba el médico. La camiseta y la cara de Rojas estaban supuestamente con sangre. Después, deciden retirarlo. Les dije que lo retiraran en camilla, y me dijeron que no", añade.