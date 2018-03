Arturo Vidal: Lo de Claudio Bravo es cosa del pasado, no tenemos nada pendiente

El volante de la selección chilena, Arturo Vidal, aseguró este martes tras el empate sin goles ante Dinamarca que la polémica con el portero y capitán de la Roja, Claudio Bravo, es "algo del pasado".

El mediocampista de Bayern Munich afirmó sobre el tema que "yo estoy acá, vine a jugar por la selección con mis compañeros a dar lo mejor de mí y ahora vuelvo a mi equipo. Lo de Claudio (Bravo) es algo pasado, vine acá a dejar todo porque me citaron y me voy contento porque se ganó y se empató. Lo de Claudio es cosa del pasado".

El "Rey Arturo" agregó en la misma línea que con el meta del Manchester City "no tenemos conversaciones pendientes. Si en algún momento lo llaman y viene, se verá. Pero en este momento no es justo hablar de él porque no está acá. Cuando esté acá o cuando lo llamen se van a decir las cosas".

En relación a si Bravo debería volver a la selección, Vidal dijo que "todos los jugadores en Chile tienen las puertas abiertas, pero esa decisión la toma el entrenador. Creo que lo más importante es vestir la camiseta y estar siempre acá".

A su vez, el volante valoró haber conseguido la marca de cien partidos disputados con la Roja. "Es un sueño, como he dicho siempre la selección es lo más importante para un jugador. Es un honor y espero seguir vistiendo la camiseta de Chile por mucho tiempo más", apuntó.

Por por último, el mediocampista del elenco bávaro destacó la mano del técnico colombiano Reinaldo Rueda al mando del combinado nacional, asegurando que "me parece muy bueno su trabajo, es un entrenador que sabe mucho. Nos va a ayudar a los objetivos que tenemos por delante. Hay que seguir entrenando ya que tenemos que hacernos más fuertes cada vez que nos juntemos.