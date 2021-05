Arturo Vidal: Me gustaría estar en los partidos de Clasificatorias y después en la Copa América

Arturo Vidal, volante de la selección chilena, habló sobre los futuros desafíos de La Roja y afirmó que desea estar presente en los partidos clasificatorias, ante Argentina y Bolivia, y en la Copa América.

"Me gustaría estar en los dos partidos y después en la Copa, pero tengo que ir con calma, debo ver el día a día y no quiero apurarme. Tampoco quiero ser un estorbo y no estar bien en la selección", declaró el mediocampista a TNT Sports.

Arturo Vidal y @LaRoja: "Me gustaría estar en las eliminatorias y la Copa América. Si estoy bien, voy a pelear todo con la selección"



El "Rey" conversó en exclusiva con TNT Sports #PelotaParadaTNTSports 👇 pic.twitter.com/2Bxgc5A6NY — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 14, 2021

En la misma línea, sostuvo que "me gustaría estar en los dos lados y pelear en los dos partidos, ojalá sacar los seis puntos en las Clasificatorias y después pelear la Copa América. Será difícil, son complicados ambos torneos, pero se puede".

Vidal, quien se perdió el cierre de temporada de Inter de Milán, remarcó que se va a preparar para "jugar todo".

Además, el "King" habló sobre su relación con el uruguayo Martín Lasarte, detallando que el seleccionador de La Roja ha seguido de cerca su recuperación.

"He hablado muchas veces con él, se ha preocupado mucho de mi lesión, de cómo estoy, de preguntarme qué pienso y hemos tenido una buena relación. No nos hemos visto en persona, pero me ha hecho sentir muy importante", comentó

Finalmente, remarcó que "cuando un entrenador llega a un proceso nuevo, hay que tener esa confianza y me ha hecho sentir así. Espero que nos vaya muy bien", concluyó.

Los partidos ante Argentina y Bolivia, en Santiago del Estero y en nuestro país, respectivamente, están programados para el 3 y 8 de junio. La Copa América, en tanto, arrancará pocos días después, el 13, con otro duelo ante la albiceleste.